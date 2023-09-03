İstanbul’da yangın: 3 ölü
İstanbul Avcılar'da 6 katlı metruk binanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Avcılar’da Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak’ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması devam ediyor.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yanan binada bulunduğu belirlenen 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ekipleri, binanın çevresinde yaşayan evsiz 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yanan binanın bodrumunda başkalarının da olması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.