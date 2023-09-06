İstanbul’daki sel faciası göz göre göre gelmiş

İstanbul Planlama Ajansı, uzun yıllardır dere yataklarına yakın ve taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde yapılaşmaya gidilmesinin kentte dün gece yaşanan taşkınların ana sebebi olduğunu vurguladı. Ajans, Başakşehir Millet Kıraathanesi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin dere kenarında ve taşkın riski olduğunun bilindiğini belirtti.

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İstanbul dün sele teslim oldu, 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), uzun yıllardır dere yataklarına yakın ve taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde yapılaşmaya gidilmesinin kentte dün gece yaşanan taşkınların ana sebebi olduğu belirtildi.

“RİSKLİ BÖLGE OLDUĞU BİLİNİYORDU”

İPA, sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verildi;

*Kirazlı (Bağcılar)-Kayaşehir Merkez (M3) metro hattının 2. etabı olan Onurkent-Kayaşehir Merkez istasyonları arası 8 Nisan 2023 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.

*Hattın Kayaşehir Merkez istasyonunun Hasanoğlu Deresi yakınında ve taşkın riskli bölgede yer aldığı biliniyor.

2020 YILINDA AÇILDI

*2019 yılında açılan Başakşehir Millet Kıraathanesi'de maalesef Nakkaş Deresinin kolu olan Fener Dere üzerinde yer alıyor ve halihazırda taşkın riski olduğu biliniyor.

*Nakkaş Deresi yakınlarında yer alan ve taşkın riski bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ise 2020 yılında açıldı.

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