İstinye Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstinye Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstinye Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 24.01.2023