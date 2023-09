İsyan ettiler: Her yağmurda aynı dert

Samsun'da hafta sonu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kentin sokakları göle dönerken birçok sayıda iş yerini ve apartmanların zemin katlarını su bastı. Sağanağın izlerini silmeye çalışan esnaf ise alt yapıdan dert yanarak, "Her yağmurda aynı şeyleri yaşıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Samsun'un merkez ilçeleri olan Atakum, İlkadım ve Canik'te hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü. Çok sayıda iş yeri ve apartmanların zemin katları sular altında kaldı. Sokaklardaki asfalt çöktü. Bazı yerlerde yaklaşık 1 metrelik çukurlar oluştu.

Sanayi bölgesinde bulunan bütün iş yerlerini su bastı. Su baskınlarının ardından Pazartesi sabahı iş yerlerini açan esnaf dükkanlarını temizlerken maddi zararlarının çok olduğunu söyledi.

“HER YAĞMUR AYNI ŞEYİ YAŞIYORUZ”

Pazartesi sabahı erkenden dükkanlarını açıp temizlik yapan sanayi esnafı, her yağmurda iş yerlerini su bastığını söyledi. Dükkanlardaki malzemelerini kurutmak için dışarıya çıkaran esnaf, çamur içinde kalan malzemelerini ise yıkıp temizlemeye başladı. Otomobil parçası satan bir esnaf, “Selde oldu. Alt yapı olmadığından dolayı. Dükkan sular altında kaldı” dedi.

Oto tamiri yapan esnaf da, “Bütün malzemelerimiz, araçlar sular altında kaldı. Kaldırdık ama yeterli olmadı. Burası her yağmurda böyle oluyor da kimse de bir şey yapmıyor. Dükkan yapacaklarını söylediler başka bir yerde. Taksitlerini ödedik ama teslim etmiyorlar” diye konuştu. Diğer bir esnaf ise, “Durumumuz belli. Kime ne anlatayım, herkesin hali belli. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bir değil iki değil dört oldu. Bize de yazık günah. Dükkanlarımız araçlarımız. Biz mağduruz. Her yağmurda böyle burası. Bütün araçlar su içinde” ifadelerini kullandı.

TOKİ'NİN BİNALARI DA SULAR ALTINDA KALDI

Canik ilçesinde bulunan ve 2012 yılında teslim edilen 53 konutunun bulunduğu Kuzey Yıldızı TOKİ konutlarının da iptal edilen kapıcı daireleri ve sığınakları da sular altında kaldı. Suyu pompayla boşalttıklarını söyleyen apartman sakini, içerde biriken çamuru da yıkadıklarını söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır konutlarda oturduklarını belirten vatandaş, “2012'den beri TOKİ'nin bize teslim etmiş olduğu binaların alt yapı sorunu var. Her yağmur yağdığında binalarımıza en az 30 santimetre en yüksek 1 metre su doluyor. Her yere müracaat ettik ama çare olmadılar. Bu bir afettir ama alt yapının afetle ilgisi yok. 53 blok var. Binlerce insan yaşıyor. Her bloğun altına su giriyor. Binalarımız çürüyor” şeklinde konuştu.

