İttifakların seçim taktikleri

Kutuplaştıran, ayrıştıran gündeme inat, rotası aklın yolu olanlar bu programda buluşacak. Seçim öncesi ittifakların taktikleri ve kadın hakları tutumu tartışılacak.

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SEÇİME doğru geri sayım sürerken; kutuplaştıran, ayrıştıran gündeme inat, SÖZCÜ TV'de “Serap Belovacıklı ile Aklın Yolu” gelişmeleri, sağ duyuyla, anlamak ve anlamlandırmak için tartışıyor. Bu haftaki programda; Prof Dr. Emre Erdoğan, Doç. Dr. Seda Demiralp, Prof. Dr. Fuat Keyman ve Kamuoyu Araştırmacısı Semih Turan; siyasetin sıcak başlıklarını yorumlayacak. Deva Partisi'nden Elif Esen, Gelecek Partisi'nden Habibe Çiftçioğlu, Saadet Partisi'nden Beytiye Ekinci, İYİ Parti'den Ünzile Yüksel ve Demokrat Parti'den Fatma Yavuz; siyasetin kadın politikalarını ve iktidarın, kadın haklarındaki tutumunu değerlendirecek.

SÖZCÜ TV NASIL İZLENİR?

Digiturk: SZC TV 60. kanalda çıkıyor… İz­leyemeyenler, önce uydu alıcısının menüsünden yeniden kurulum yapmalı. Eğer yine kanal bulunamı­yorsa müşteri hizmetleriy­le temasa geçilmeli.

D-Smart: SZC TV 93. kanalda yayında… Kanalı bulamayan izleyenler, yeniden kurulum yaparak kanal listesini güncel­lemeli. Eğer yine kanal bulunamıyorsa müşteri hizmetlerinden teknik destek alınmalı.

TV+: SZC TV 69. kanalda yer alıyor… Eğer izleyemiyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp des­tek alabilirsiniz.

Tivibu: SZC TV'yi 69. kanalda izleye­bilirsiniz… Kanalı bulamayan izleyicile­rimiz uydu alıcısının menüsünden yeniden kurulum yaparak kanal listesini güncel­lemeli. Eğer olmuyorsa müşteri temsilcisinden destek alabilir.

Kablo TV: SZC TV 76. kanalda yayında. İki tip kutu var. Eğer dijitalse, çağrı merkezini arayıp aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz gereki­yor. Müşteri temsilcisiyle internet üzerinden kanal­larınızı güncelleyebilirsi­niz. Analog ise yeniden kurulum yapılmalı.

Türksat Uydu: Eğer otomatik arama­da SZC TV çıkmıyorsa uydu alıcınızın manuel arama menüsünden Türksat 4A 11837 Fre­kans, 30.000 V Batı FEC 2/3 ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.