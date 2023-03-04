İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı “Noter masasına dönüşmüştür” açıklamasının ardından, bir istifa haberi geldi.
“SON SİYASİ GELİŞMELER IŞIĞINDA, GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE…”
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum” dedi.