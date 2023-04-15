İYİ Parti’den aday olamayınca AKP’ye katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Hasan Sami Özvarinli, AKP’nin milletvekili aday tanıtım toplantısında AKP’ye geçti. Özvarinli, 14 Mayıs seçimleri için İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmeyince partisini eleştirmişti.

Müslüm EVCİ

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AKP'nin Kayseri milletvekili adayları Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Programa AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekili Adayı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra AKP Kayseri milletvekili adayları ve partililer katıldı. Programda ise sürpriz gelişme yaşandı.

AKŞENER'İN DANIŞMANI AKP’YE KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Hasan Sami Özvarinli, düzenlenen programda AKP'ye katıldı. Programda Özvarinli ile Mehmet Özhaseki'nin yan yana oturması ise dikkat çekti.

LİSTEDE YER ALAMAYINCA PARTİSİNİ ELEŞTİRDİ

Özvarinli, 14 Mayıs seçimleri için İYİ Parti'den Kayseri Milletvekili aday adayı olarak başvurmuştu ancak milletvekili adayı gösterilmemişti.

Özavrinli, milletvekili aday listesinde yer almasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti yönetimine tepki göstermişti.

Özvarinli twitter hesabından yaptığı son paylaşımında, “Anadolu’nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık! Varımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta” ifadelerini kullandı.

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