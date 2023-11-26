İYİ Parti’li Kavuncu’dan Fatih Akşener açıklaması

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in seçim kampanyasını yönettiği ve partiden para aldığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu; İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in oğlu Fatih Akşener’in seçim kampanyasını yönettiği ve partiden yüklü miktarda para aldığına yönelik iddialarına yanıt verdi.

“KAMPANYAYI BEN YÖNETTİM”

14 Mayıs 2023’te gerçekleşecen seçimlerde İYİ Parti’nin kampanya yönetimini gerçekleştirdiğini vurgulayan Kavuncu, “Ancak seçim kampanyaları hem çok geniş hem de uzmanlık gerektiren bir süreç olduğundan, Sayın Birol Aydemir’in sorumluluğunu üstlendiği ‘Veri Birimi’, Sayın Ümit Özlale’nin sorumluluğunu üstlendiği ve seçim beyannamemizle ilgilenen ‘Politika Birimi’ gibi içinde yöneticilerimizin, uzmanların ve profesyonellerin de olduğu 10 ayrı birim oluşturuldu. Ben de bu 10 ayrı birimin koordinasyonunu yürüttüm. Bütün birimler ve bunlara dair çalışmalar; tamamen şeffaf, katılımcı, açık ve karşılıklı koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirildi” dedi.

“İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR”

Kampanyanın özellikle görsel iletişim sürecinin, partili olan iç bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Kavuncu, “Fatih Akşener de bu süreçte, başka birçok gönüllümüz gibi tamamen gönüllü ve sadece dışarıdan bir bakış sağlamak amacıyla, kampanyadaki görsel iletişim çalışmalarına destek sağladı. Bunun haricinde, kendisiyle ilgili medyada yer alan bütün iddialar gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEYE ODAKLANMALIYIZ”

“Hiç kimse ama hiç kimse, emekle ve alın teriyle kurulan bu partinin ve onun emekçilerinin varlığından daha kıymetli değildir ve asla olmayacaktır” diyen Kavuncu, “Bize oy veren veya vermeyen, ülkemize dair haklı endişeleri bulunan vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Türkiye’nin sorunlarını göz ardı edip, çoğu vatandaşın umurunda olmayan gündemlerde boğulmak, kamuoyunu meşgul etmek milletimize saygısızlıktır. Hepimiz bu sorumluluğun bilincinde olmalı, hür ve müstakil bir siyaset düzeni için verdiğimiz mücadeleye odaklanmalıyız” diye ekleyerek açıklamasını tamamladı.