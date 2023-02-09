İYİ Parti’nin önerisine AKP ve MHP yanlışlıkla ‘evet’ oyu verdi
İYİ Parti'nin OHAL'le ilgili verdiği önergeye AKP ve MHP yanlışlıkla 'evet' oyu verdi, devreye Meclis Başkanı Şentop girdi.
İYİ Parti OHAL süresinin 1 ay olarak değiştirilmesi konusunda önerge verdi, önergenin görüşmesinin ardından Meclis Başkanı Şentop Önergeyi Kabul edenler diye oylandığında AKP ve MHP sıralarından da ellerin kalktığı görüldü.
SADECE MUHALEFET EL KALDIRDI
Başkan Şentop ‘henüz oylama bitmedi’ diyerek tekrar Genel Kurula Kabul edenler diye sorunca bu kez sadece muhalefet Milletvekilleri el kaldırdı.
Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı İktidar Milletvekillerinin oylarıyla Meclis’te kabul edildi.
AKP’Lİ VEKİLLER OKTAY’I KUTLADI
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu MHP Lideri Bahçeli’ye kolonya ikram etti.
Oylamanın ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay’ın yanına giderek elini sıktı. AKP Milletvekilleri sıraya girerek Oktay’ı kutladı.