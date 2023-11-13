İzmir’de kanlı pusu: Çıkmaz sokakta kurşun yağmuru
İzmir'in Buca ilçesinde, bir çıkmaz sokakta bir araca yaylım ateşi açıldı... Saldırıda araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
İzmir’de hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, kardeşi ve arkadaşı yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi’ndeki çıkmaz sokakta meydana geldi…
İçinde Çağatay Arpaz, kardeşi A.A. ve arkadaşı E.G.’nin bulunduğu hafif ticari araca, iddiaya göre kendilerini takip eden motosikletteki kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Çağatay Arpaz hayatını kaybetti, kardeşi A.A. ile arkadaşı E.G. yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)