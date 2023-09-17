İzmir’de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bir helikopter müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştü. 4 kişilik mürettebattan biri kurtarıldı. Bakan tarafından yapılan açıklamada kayıp 3 mürettebatın akıbetinin bilinmediği belirtildi.

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İzmir’in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı’ndan su almaya çalışan ve içinde 4 personelin olduğu öğrenilen yangın söndürme helikopteri baraja düştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü’nce kullanılan helikopterlerden biriyle irtibatın kesildiğini, yapılan araştırmada helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğünün belirlendiğini bildirdi.

Yumaklı, helikopterdeki dört personelden birinin sağ olarak kurtarıldığını, üçü için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

‘ÜÇ PERSONELİN AKIBETİYLE İLGİLİ BİLGİ VEREBİLECEK BİR POZİSYONDA DEĞİLİZ’

Bakan Yumaklı, “Ümit ediyoruz ki çok kısa sürede tamamlanır. Ancak elbette burası bir baraj. Dikkatli olmak durumundalar. Çalışmaları biz de anbean buradan takip etmiş olacağız.

Mürettebatın helikopterin içinde olup olmadığını şu anda söylememiz mümkün değil. Hem arama çalışmaları dışarıda devam edecek hem de helikopterin çıkarma çalışmaları devam edecek. Ama biz şu anda diğer üç personelin akıbetiyle ilgili bilgi verebilecek bir pozisyonda değiliz ama oldukça paylaşacağız. Şu an için bütün konsantrasyonumuz helikopterin hızlıca çıkartılmasıyla ilgili.

Ben bütün orman camiasına, yeşil vatanı korumak için savaşan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Menderes’e geçmiş olsun. Elbette bu çağrımızı tekrar edelim. Yangınla alakalı müdahale konusunda ormanın kahramanları her şeyi yapar. Ancak elbette ki en önemlisi bu yangının çıkmaması. Dolayısıyla ben tekraren buradan bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum.”

GECE GÖRÜŞLÜ 3 HELİKOPTER GÖREV YAPIYORDU

Keler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3’ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopterin görev yapıyordu.

YÜZEREK KARAYA ÇIKMIŞ

Kurtulan mürettebattın 4 kişi olduğu öğrenilirken kaza sonrası bir kişi yüzerek karaya çıktığı öğrenildi. Gece boyunca devam eden 3 kişiyi arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla tekrar hız kazandı. Bölgede jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin hem karadan hem havadan arama çalışmaları devam ediyor.

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