Jeneratör skandalıyla gündeme gelen o müdür, AKP’den aday adayı oluyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Tunceli İl Özel İdaresi'nin, Kızılay’dan Adıyaman’da arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 7 adet jeneratör alınmasına rağmen jeneratörlerin arama kurtarma çalışmalarında kullanılmadığı ve il özel idaresi deposunda saklandığı ortaya çıkmıştı. Olayın ortaya çıkması sonrasında Tunceli Özel İdaresi Genel sekreteri Nazif Yıldırım görevinden alınmıştı. Yıldırım'ın, yerel seçimlerde Pertek ilçesinde AKP’den belediye başkan adayı olmak için görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri jeneratör olmuştu. Kızılay'ın bazı şubeleri de deprem bölgelerindeki jeneratör ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar başlatmıştı. Tunceli İl Özel İdaresi’nin, Adıyaman'da kullanılmak amacıyla aldığı 7 adet jeneratörün Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarında kullanmadığı, kendi depolarında sakladığı ortaya çıkmıştı.

GÖREVİNDEN ALINMIŞTI

Olay sonrasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yıldırım hakkında soruşturma açılmış, sonrasında ise görevinden alınarak valilik bünyesindeki İl Sosyal Örgüt ve Proje Müdürlüğü'nde görevlendirilmişti.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLACAĞI ÖĞRENİLDİ

Uzun yıllar Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüten Yıldırım'ın Tunceli'nin Pertek ilçesinde AKP'den Belediye Başkan adaylığı için valiliğe istifa dilekçesi verdiği öğrenildi. Nazif Yıldırım, 2018 yılındaki genel seçimlerde de istifa ederek AKP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olmuştu.