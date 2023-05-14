Kaftancıoğlu: İstanbul’da rekor katılım bekliyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Oylar kullanıldı. Şimdi biz vatandaşlarımızı oylarını verdikleri gibi aynen oylarına sahip çıkmaları için sandıklar açılırken oy verdikleri okullara davet ediyoruz” çağrısı yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sandıkların kapanmasına 15 dakika kala saat 16.45'te Sarıyer'deki başkanlık binasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

– İstanbul’da bin 951 bir okulda, cezaevi sandıklarıyla birlikte 30 bin 850 sandık ve seyyar sandıklarda vatandaşlarımız oylarını kullandılar. Ve bugün İstanbul’da bir bahar havası var. Okullarda oy kullanan vatandaşlarımız da aynı şekilde bir demokrasi şöleni haline getirdikleri okullarda oylarını kullanarak iradelerini ortaya koymuş oldular.

“TÜM TÜRKİYE’DE…”

– Görünen o ki İstanbul’da rekor bir katılım bekliyoruz. Tüm Türkiye’de de öyle olduğuna dönük bilgiler geliyor. İstanbul’da mevcut 11 milyon 359 bin 876 seçmenin yüzde 90'ın üzerinde oy kullanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Rakamlar, sandıklar açılınca bu oranları daha net göreceğiz.

“TEŞEKKÜR EDERİM”

Kaftancıoğlu “Bütün oy kullanan vatandaşlarımıza, İstanbul'da hemşerilerime şunu ifade etmek isterim; hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar özgür iradeleriyle gelip sandıkta oy kullandıkları ve hem demokratik haklarına hem de demokrasiye sahip çıktıkları için kendilerini bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaftancıoğlu oy kullanma işlemleri sırasında yaşanan sorunlarla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

“TAMAMEN SORUNSUZ GEÇTİ”

– Şu ana kadar İstanbul’da oy kullanma esnasında münferit diyebileceğimiz ufak tefek 1-2 olayı saymazsak eğer biraz önce de ifade ettiğim gibi tamamen sorunsuz ve tam bir bahar havasında vatandaşlarımız oylarını kullandılar. Bir ilçemizde bir okulumuzda trafodan çıkan ufacık bir yangın anında müdahale edildi, söndürüldü. Bir problem çıkmadı. Yine birkaç ilçemizde birkaç vatandaşımızın mükerrer oy kullanmasıyla ilgili görevli arkadaşlarımız gerekli işlemleri yaptılar.

“142 BELGESİ”

– Bir ilçemizde 142 belgesiyle (görev belgesi) oy kullanılmasına dönük bir girişimde bulunuldu ama oradan da herhangi bir şey çıkmadı. Ve sadece bir tane ne mutlu ki; sandık kurulu başkanının görevini yasanın kendisine tarif etmediği gibi yaptığı görülünce anında müdahale edildi. Bu kişi sandık kurulu başkanlığından uzaklaştırıldı. Onun dışında bu saate kadar hem sokakta vatandaşlarımız, hem sandık başında görevlilerimiz görevlerini yaptılar, yapmaya devam ediyorlar.

“OKULLARA DAVET EDİYORUZ”

Vatandaşlara çağrı yapan Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

– İstanbul’da sandıklar kapanmak üzere. Oylar kullanıldı. Şimdi biz vatandaşlarımızı oylarını verdikleri gibi aynen oylarına sahip çıkmaları için sandıklar açılırken oy verdikleri okullara davet ediyoruz. Görevlilerimiz zaten oradalar. Oy sayımı yapıldıktan sonra oy çuvallarına, oylar oluşturulduktan sonra oy çuvalları yine görevlilerin eşliğinde ilçe seçim kurullarına gidecek. Ve ondan sonrasını hiç merak etmesinler, ‘bizde' diyeceğiz.

– Ve ilerleyen saatlerde de sizleri anbean bilgilendireceğiz. İstanbul’da oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve sandık başlarında da o verilen oylara sahip çıkan ve bu süreci büyük bir titizlikle yürüten bütün görevlilere bir vatandaş olarak teşekkürlerimi iletiyorum.

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