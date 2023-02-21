Kahramanmaraş depreminde Elazığ’daki ilçe kaymakamlığı da zarar görmüş

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen depremde depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesinde bulunan Sivrice Kaymakamlığı hasar almış ve yapılan onarımlar sonucunda tekrar hizmet vermeye devam etmişti. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde ise Sivrice Kaymakamlığı yine hasar aldı. Kaymakamlık binasındaki görüntüler korkuttu.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden Elazığ da etkilendi. 2020 yılında Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden üç yıl geçmesine rağmen halen yapılaşma çalışmaları bitmemişken son depremlerde de bin 30'a yakın binanın ağır hasar aldığı açıklandı. Son depremde binaların yanı sıra kentteki bazı kamu binalarının da zarar gördüğü öğrenildi.

HER DEPREMDE İLK ZARAR GÖREN YAPI KAYMAKAMLIK BİNASI

Kahramanmaraş merkezli depremde Elazığ'da binlerce ev ağır hasar aldı. Zarar gören binaların arasında kamu kurumları da var. Sivrice ilçe merkezinde olan 5 katlı ilçe kaymakamlığının duvarları zarar zarar gördü. Daha önceki depremlerde de ilk zarar gören binalardan biri olan Sivrice Kaymakamlığı'nda çalışanların tedirgin olduğu öğrenildi.