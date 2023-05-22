Kahramanmaraş ve Adana’da korkutan depremler! Naci Görür’den açıklama geldi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, bugün saat 19.06'da, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.42'de ise bu kez Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Korkutan depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi.

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AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bugün saat 19.06’da, 7 kilometre derinlikte, 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.4 olarak duyurduğu depremin 5.4 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

BU KEZ ADANA SALLANDI

Saat 19.42’de ise bu kez Adana’da bir deprem meydana geldi. Saimbeyli’deki depremin 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

NACİ GÖRÜR’DEN UYARI

Korkutan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den bölgeye uyarı geldi. Görür, şu ifadeleri kullandı;

“Kazandere- Göksun'da 4,7 deprem oldu. Daha önceki depremler gibi Hacı Kodal civarında, Göksun hattı üzerinde. Bu bölge gerçekten kıpır kıpır.”

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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