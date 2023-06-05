Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler…)
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.40’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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