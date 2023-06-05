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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler…)

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 19:50 - 05 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler…)

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.40’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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