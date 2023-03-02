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Kahramanmaraş’taki depremin yeni görüntüleri kan dondurdu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

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6 Şubat’ta meydana gelen merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem anı, Kahramanmaraş kent merkezindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TOZ BULUTLARI YÜKSELDİ

Trabzon Caddesi’ndeki kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli sarsıntı ve bazı binaların yıkılması yer alıyor.

Kayıtlarda, sarsıntılar devam ederken yıkılan binanın enkazından çıkan toz bulutlarının caddeyi kapladığı görülüyor. (AA)

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