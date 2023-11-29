Kaldırımda yürürken mermi isabet etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşıyla kaldırımda yürüyen 18 yaşındaki Ecem Güngör'e mermi isabetti. Nereden geldiği henüz belirlenemeyen mermiyle kalçasından yaralanan Güngör, tedaviye alındı...

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Kocaeli Gebze’de bir alışveriş merkezinden çıkarak arkadaşıyla Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol mevkisinde yürüyen Ecem Güngör (18), aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Güngör’ün kalçasına mermi isabet ettiği anlaşıldı.

Yeğeninin durumunun ne olduğunu ilk etapta anlayamadıklarını belirten Musa Keleş, yolda yürüdüğü sırada mermi isabet etmesi sonucu Güngör’ün yaralandığını öğrendiklerini söyledi.

SİLAH SESİNİ DUYUYOR AMA KİMİN ATEŞLEDİĞİNİ GÖRMÜYOR

Mermiyi ateşleyen kişinin belli olmadığını ifade eden Keleş, şöyle konuştu :

“Yakından olduğu belli, sesi duyuyor ama nereden geldiği, kimin ateş ettiği belli değil. Etraftan yardım ediliyor, kaldırıyorlar ve hastaneye getiriliyor. Bildiklerimizin dışında herhangi bir durum yok. Kalça kemiğinde parçalanma var.

Dün gece ameliyatta kurşunu alamadılar. Şu anda kurşun çocuğun bedeninde ve ne olacağıyla ilgili bir fikrimiz yok.

Biz de hastaneye götürülünceye kadar ne olduğunu bilemedik. Hastaneye geldikten sonra doktorların verdiği neticede kurşun olduğu söylendi.”

Polise giderek şikayetçi olduklarını aktaran Keleş, soruşturma açıldığını ve olayın araştırıldığını sözlerine ekledi.

Hastanede tedavisi devam eden Güngör’ün, merminin çıkarılması için ameliyat edileceği öğrenildi.