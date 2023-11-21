Kar etkisini artırdı, araçlar yolda kaldı
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kalan 12 TIR'ın kurtarılması için çalışma yapılıyor.
Ardahan’da zaman zaman etkisini artıran kar, yüksek noktalarda tipi ve buzlanmaya dönüştü.
Kar yağışı ve buzlanmaya hazırlıksız yakalanan TIR sürücüleri, Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Seyitören mevkisinde yolda kaldı.
Karayolları ekipleri, ulaşımın aksadığı noktada ve yolda kalan TIR’ların kurtarılması için çalışması başlattı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Vali Hayrettin Çiçek, kar yağışının yüksek kesimlerde tipi ve buzlanmaya dönüştüğünü belirterek, “Zorunlu olmadıkça sürücülerimizden yola çıkmamalarını istiyoruz. Özellikle Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarını kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz. Çünkü bu bölgelerde karla buzlanma yoğunlaştı.” diye konuştu. (AA)