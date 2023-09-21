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Karabük’te orman yangını

Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlattı. 

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Karabük’te orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Geren köyü yakınındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

2 helikopter, 11 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 dozer, 56’sı yangın söndürme işçisi olmak üzere 85 kişi alevlere müdahaleye başladı.

ARA VERİLDİ

Daha sonra, havanın kararmasıyla birlikte helikopterler söndürme çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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