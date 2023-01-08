Karamollaoğlu: Bu soygun değil de nedir?

Araç muayene ücretlerine getirilen büyük zamma tepki gösteren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Vergi, sigorta, muayene ücretleri derken; en uygun modellerin bile yıllık gideri 5-10 bin lirayı buluyor. Özellikle araç muayene istasyonları, adeta “resmî soygun istasyonları”na dönüştü! Bu soygun değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

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TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine 2023 yılına girilmesiyle yüzde 110 oranında zam getirilmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.

“RESMİ SOYGUN İSTASYONU”

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Devletin alacaklarındaki artış oranlarına bir bakın! Vergiler, cezalar, harç bedelleri artık sadece cep değil, can yakıyor! Bırakın araba almayı, arabanın yakıtını karşılamayı; var olan bir arabayı kapının önünde, kaldırımda bekletmenin maliyeti bile karşılanamaz hale geldi.

Vergi, sigorta, muayene ücretleri derken; en uygun modellerin bile yıllık gideri 5-10 bin lirayı buluyor. Özellikle araç muayene istasyonları, adeta “resmî soygun istasyonları”na dönüştü!

Hiçbir işlem yapılmayan ve toplamda 10 dakika bile sürmeyen muayeneler için alınan ücretler, bu yıl rekor düzeyde zamlanarak 1000 lirayı geçti. Bu soygun değil de nedir?”