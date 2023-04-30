Karamollaoğlu: Ülkeyi yönetenler patinaj yapmaya başladılar

Millet İttifakı'nın İzmir'de düzenlediği mitingde konuşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "20 yıldır iktidarda kalan, son iki dönemdir tek başına ülkeyi yöneten arkadaşlar patinaj yapmaya başladılar. İktidara bugünkü Millet İttifakı gelecek. Sayın Kemal Bey 13. cumhurbaşkanımız olacak" dedi.

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Millet İttifakı’nın altı lideri ilk kez bir mitingde bir araya geldi. İzmir’de 1 milyondan fazla kişi Gündoğdu Meydanı’nı doldurdu. Mitingde konuşan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Önemli bir dönemden geçiyoruz. Seçimlere gidiyoruz ancak bu seçimler bugüne kadar yapılmış seçimlerden çok ama çok farklı olacak.

*20 yıldır iktidarda kalan, son iki dönemdir tek başına ülkeyi yöneten arkadaşlar patinaj yapmaya başladılar.

“BOŞUNA UĞRAŞIYORLAR”

*Problemleri çözemiyorlar. Son zamanlarda taktik değiştirdiler. Bir sürü yeni buluşu milletimize biz ne kadar becerikliyiz diye anlatmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşıyorlar. Milletimiz derdi belli. Adalet bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz husus.

*85 milyonluk ülkemizde 85 milyonun da hangi düşüncede, hangi inançta olursa olsun rahat geçinebilecek bir gelire ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsanız ülkede huzur olmaz.

*Elbette içinde bulunduğumuz şartlarda bölgemizde emniyetli bir şekilde politikalarımızı uygulayabilmek için de içinde bulunduğumuz bölgenin barışa ve huzura ihtiyacı var.

“İKTİDARA MİLLET İTTİFAKI GELECEK”

*Beklentimiz 14 Mayıs'ta Türkiye'de bir zihniyet değişikliğine, bir yönetim anlayışı değişikliğine ihtiyacımız var.

*İktidara bugünkü Millet İttifakı gelecek. Sayın Kemal Bey 13. cumhurbaşkanımız olacak. Kurulacak hükümet bu milletin bütün ihtiyaçlarını demokratik bir ortamda, insan haklarını yaraşır şekilde karşılayacak.

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