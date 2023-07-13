Kavrulduk…

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Türkiye'de bugün sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar ve caddeler boşaldı, Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, deniz, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih etti. İşte yurt genelinde gazetecilerin objektiflerine yansıyanlar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacağını ve güney illerde 40 dereceyi aşabileceğini açıkladı.

Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının yarın ve cumartesi pik seviyelere ulaşacağını belirterek, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin “Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerde ise cumartesi pik seviyeye çıkacak. Pik noktanın görülmesinden sonra sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Sıcaklıklar İstanbul’da 37-38, Ankara’da 39-40, İzmir’de 42, Aydın, Şanlıurfa ve Mardin’de 45 derecelere çıkacak. Trakya’da da iç kesimlerde sıcaklıklar 40 dereceleri görecek.” bilgisini verdi.

İstanbul’da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle vatandaşlar bugün sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar Üsküdar Salacak sahilinden denize girerek serinlemeye çalıştı. İstanbul’da bugün 35 dereceye ulaşan sıcaklığın yarın daha da yükselmesi ve bir süre mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, dondurma, kar helvası gibi yiyecekleri tüketerek serinlemeye çalıştı.

Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarını, çalı ve orman yangını riskini de yükseltiyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli’de, bunaltıcı hava nedeniyle sokağa çıkmak durumunda kalanlar zorluk yaşadı. Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme’deki Ilıca Plajı’nda da sıcak hava nedeniyle yoğundu…

Mersin’de de meydan, cadde ve sokaklardaki hareketlilik sıcak hava nedeniyle yerini durgunluğa bıraktı. Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu kentte, Adnan Menderes Bulvarı’nda kimsenin olmaması dikkati çekti.

Trakya’da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kırklareli’nde sıcak havadan bunalan bazı kent sakinleri Şeytan Dere’de serinlemeye çalıştı.

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Antalya’daki doğal yaşam parkında kalan hayvanlar, havuz ve su fıskiyelerinin yanı sıra yaz diyetlerine uygun kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor.

SICAKLIK FARKI 40 DERECEYİ BULDU

Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki sıcaklık farkı 40 dereceye çıktı ancak sıcaklığın yüksek kesimlerinde sıfır dereceye düştüğü ve sobaların kaldırılmadığı Ardahan’da bazı evlerin bacalarından duman tütüyor. (AA)