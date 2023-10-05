Kaya düşen araçta 4 öğretmen ölmüştü, kusurlular belli oldu

Adana'da yaşanan kaya düşmesi olayıyla ilgili davada 2 bilirkişi raporu tamamlandı. Raporlarda, elektrik dağıtım şirketinin yüksek ve Karayolları'nın asli kusurlu olduğu vurgulandı.

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Saimbeyli ilçesi Saimbeyli-Feke kara yolunda 6 Nisan’da yaşanan olayda, yamaçtan düşen kaya, yol üzerinde seyreden öğretmenlerin bulunduğu aracın üzerine düşerek 4 öğretmenin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Raporlara göre, olayın meydana geldiği bölgede istinat duvarının olmaması, topoğrafik olarak dik bir arazinin yeterince şev kazılarıyla düzeltilmemesi, elektrik dağıtım şirketinin enerji nakil hattı montajı sırasında yolu bozan işlemler yapması ve büyük kaya kütlelerini denetimsizce bırakması gibi sebeplerle her iki kurumun da asli kusurlu olduğu belirtildi.

‘HEM ELEKTRİK, HEM DE KARAYOLLARI KUSURLU’

Kazada hayatını kaybeden öğretmenlerin ailelerinin avukatı Ali Arda Sapmaz, “Bu kaza bir doğa olayı değil. Her iki bilirkişi raporu da hem elektrik dağıtım şirketini hem de Karayolları’nı asli kusurlu buldu” dedi.

Elektrik dağıtım şirketi, yüksek gerilim hattı inşasını taşeron şirkete ihale yoluyla yaptırdığını ve sorumluların tespiti için ek süre talep etti.

Aileler, öğretmenlerin şehitlik statüsüne alınması için başvuruda bulunmuş ancak başvuru ilk aşamada kabul edilmemiş, ancak ailelerin ısrarı sonucu tekrar değerlendirilmeye alınmış durumda. Bu trajik olayda hayatlarını kaybeden öğretmenlerin aileleri, haklarının tanınmasını talep ediyorlar. (DHA)