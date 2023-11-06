Kayseri’de 3 araçlık trafik kazası: 6’sı ağır 9 yaralı

Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6'sı ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi’nde saat 20.30 sıralarında geçitteki aydınlatma direğine çarpan Bekir Demir (19) yönetimindeki 06 AV 2807 plakalı cip ile aynı yönde seyir halinde olan Muhammed Beşhi (27) yönetimindeki 58 AV 658 plakalı otomobil ve Remzi Kaya’nın (21) kullandığı 01 SY 664 hafif ticari araç çarpıştı.

6 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada, cip sürücüsü Demir ile araçlardaki Dilan Göriş, Seda Özkök, Ali Çakıcı, Battal Demir ve Merdane Kaya ağır yaralanırken, İlayda Kaya, Nurdane Kaya ile Bilal Polat ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, cipte sıkışan sürücü Demir’in kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ile diğer yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)