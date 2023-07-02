Kaza sonrası 170 sürücüye ceza

Diyarbakır'da cipin, arkadan çarptığı hafif ticari araçla birlikte savrularak 2 yayaya çarpıp, alışveriş merkezine girdiği ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın olduğu bölgede polis, denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimde 7 saatte 6 araç trafikten men edilirken, farklı kural ihlalleri yapan 170 sürücüye de 200 bin 100 TL ceza kesildi.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde 30 Haziranda gece saatlerinde meydana gelen kazada, Stadyum istikametinden Abdülkadir Aksu Caddesi yönüne giden B.G. yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, Fırat Bulvarı Kavşağı’nda O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Savrulan iki araç, kaldırımda bulunan 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı Aydın Gündoğar’a ve B.Y.ye müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler B.G ve O.E ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Aydın Gündoğar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza yaralananların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

6 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sık sık kazaların yaşandığı ve kural ihlallerinin yapıldığı bölgede, kazanın hemen ardından Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Ekipler, Stadyum, Nazım Hikmet, Dorşin, Abdulkadir Aksu caddeleri ile Necmettin Erbakan Bulvarında yaptıkları denetimlerde ilk 7 saatte sürücülerinin kural ihlali yaptığı 170 araç tespit etti. Bu araçlardan 6’sı trafikten men edildi. Araçlar bölgeye çağrılan çekici yardımı ile otoparka çekildi. Ekipler hız ihlali yapma, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama, seyir halindeyken telefonla konuşma gibi ihlallerden 170 sürücüye toplamda 200 bin 100 TL ceza kesti. (DHA)

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