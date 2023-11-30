Kaza sonrası kırılan ‘tampon’ ile sürücüye saldırdı

Şanlıurfa'da iki otomobilin karıştığı kazada sürücülerden biri, kopan tamponuyla kendisine çarpan diğer sürücüye saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; diğer sürücü ise bıçakla karşılık verdi.

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Kahramanmaraş’ta trafik akışının aksadığı yolda ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, öndeki otomobilin arka tamponunun kırılması sonucu hasar oluştu.

KIRILAN TAMPONLA SALDIRDI

Bu sırada otomobilden inen sürücü, tamponunun kırılmasına öfkelenerek, kendisine çarpan sürücüye hakarette bulundu. Otomobilden inen diğer sürücü ile tamponu kırılan sürücünün tartışması kısa büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kırılan tamponu eline alan sürücü, kendisine çarpan diğer sürücüye saldırdı. Üzerine tampon atılması üzerine diğer otomobilin sürücüsü ise kendisini bıçakla savunmaya çalıştı. Tekme ve yumruklarında kullanıldığı kavga anı ise kazaya karışan otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken, her iki tarafın da polis gelmeden bölgeden ayrıldıkları öğrenildi. (DHA)

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