Kılıçdaroğlu ailesinin acı günü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir'de yaşayan ağabeyi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ (74) hayatını kaybetti.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi’nde kalan ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, bugün rahatsızlandı.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın yarın saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeye Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı belirtildi.

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Hüseyin Özdağ’ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimar Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden 2017 yılında emekli olduğu ve bir süredir de Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

MANSUR YAVAŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun sevgili ağabeyi Hüseyin Özdağ’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; Selvi Hanım’a, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

KARAMOLLAOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Hüseyin Özdağ'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sayın Selvi Kılıçdaroğlu Hanımefendi'nin ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Selvi Hanım ve Kemal Bey başta olmak üzere, ailesine ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.”