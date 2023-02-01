Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı “Bay Bay” yanıtı

Erdoğan, partisinin grup toplantısında, "Bay bay Kemal" dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan "Organize İşler" filminden bir alıntıyla, "Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı" şeklinde çarpıcı bir cevap geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Konuşmasının bir bölümünde şu ifadleri kullandı. “Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganı da vereyim; bay bay Kemal. Bizden yana helali hoş olsun, tepe tepe kullansın.”

Erdoğan, grup toplantısın ardından bu ifadesini Twitter’dan da paylaştı. Bu sözler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girince CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu çarpıcı bir mesajla karşılık verdi.

“BAY BAY HEPİNİZ”

Kılıçdaroğlu mesajında, “Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı…” ifadesini kullandı ve “Organize İşler” filminden bir alıntı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun alıntı yaptığı bölümdeki “Bay bay hepiniz” sözleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nun bir çetenin hikayesini anlatan filmden aldığı kesitte, “Bay bay hepiniz bay bay lolulunuz” sözleri ve The Everly Brothers’ın “By By Love” şarkısı dikkat çekiyor. Filmde, şarkıdaki “Bye bye happiness” (Güle güle mutluluk) sözleri, Türkçe okunuşuyla “Bay bay hepiniz” gibi vurgulanıyor.

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