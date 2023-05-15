Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı. Alınan kararı Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.

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CHP’nin seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamaması büyük tepkilere neden olmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vermişti.

Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Adıgüzel, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU GÖREVDEN ALDI

Bu açıklamadan saatler sonra ise CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Adıgüzel’in görevden alınma kararını Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Sözcü televizyonu yayınında duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Adıgüzel, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Adıgüzel şu ifadeleri kullandı;

“Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum.”

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