Kılıçdaroğlu: Onlar bunun bedelini canlarıyla ödedi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki Türklerin verdiği özgürlük mücadelesini hatırlatarak, onların bunun bedelini canlarıyla ödediklerini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan ziyareti kapsamında Kırcaali kentinde temaslarda bulundu.

Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türkler ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’le de görüştü.

MEZARI ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, 1984 yılında Bulgarlaştırma politikasını protesto edenlere açılan ateş sonucu annesinin kucağındayken hayatını kaybeden 18 aylık Türkan Feyzullah’ın Kırcaali’nin Mogilyane köyündeki mezarı ve anıtı da ziyaret etti.

Kırcaali’nin Kızılağaç bölgesinde hiçbir demir çivi kullanılmadan yapılan 600 yıllık Yedi Kızlar Camisi ile Mestanlı’da ünlü halterci Naim Süleymanoğlu anısına dikilen heykeli de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım’la bir araya geldi.

“BİZ DE TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Kılıçdaroğlu, Mestanlı’daki şehitler anıtı ziyareti sonrası Bulgar medyasına yaptığı açıklamada, “Bulgaristan’da hak ve özgürlükler var. Özgürlük mücadelesi verildi. Bugün de demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin anıtının önündeyiz. Biz de Türkiye’de demokrasi mücadelesi veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.” dedi.

“ONLAR BEDELİNİ YAŞAMLARIYLA VERDİLER”

Gazetecilerin, “Bulgaristan’daki soydaşlara güveniyor musunuz?” sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Elbette güveniyoruz. Onlar özgürlük mücadelesi verdiler. Her mücadelenin bir bedeli var. Onlar bedelini yaşamlarıyla verdiler.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki seçim kampanyasına ilişkin ise, “Türkiye’de ekonomiden tutun sosyal yaşamın diğer alanlarına, hemen hemen her alanda güzel projelerimiz var o projeleri geniş kitlelere aktaracağız. Tarım, sağlık, teknoloji, bilim bütün bu alanlarda çözümlerimiz var.” değerlendirmesini yaptı.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan iktidara eleştiri: Aslında bu Sovyet rejimidir