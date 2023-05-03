Kılıçdaroğlu paylaştı: En kısa video
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'en kısa video' başlıklı yeni bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun vidodaki ifadeleri ise dikkat çekti.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.
Bu sefer sadece 4 saniyelik bir video çeken Kılıçdaroğlu, evinin salonundan seslendi.
Videoya, “’En kısa video’ notunu düşen Kılıçdaroğlu, “Bugün, dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar” dedi.