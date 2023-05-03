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Kılıçdaroğlu paylaştı: En kısa video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'en kısa video' başlıklı yeni bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun vidodaki ifadeleri ise dikkat çekti.

Yayınlanma: 19:24 - 03 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Bu sefer sadece 4 saniyelik bir video çeken Kılıçdaroğlu, evinin salonundan seslendi.

Videoya, “’En kısa video’ notunu düşen Kılıçdaroğlu, “Bugün, dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar” dedi.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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