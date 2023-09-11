Kılıçdaroğlu’ndan 2018’de ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’ın ailesine ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018'de İzmir Narlıdere’de ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'ın Ankara'daki ailesini ziyaret etti.
CHP’den yapılan açıklamada “Kılıçdaroğlu’nun, 2018’de İzmir’de şüpheli şekilde ölen Büyükışık’ın Çankaya’da yaşayan ailesini ziyaret ederek babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ile görüştüğü” bildirildi.
Ziyarette Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve TBMM Grup Başkanvekili Burcu Köksal eşlik etti.
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın tek çocuğu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde evine yakın bir mesafede bulunan inşaat alanında ölü bulunmuştu. Soruşturma hala devam ediyor.