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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Milli Savunma Sanayii’ başlıklı yeni video

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'Milli Savunma Sanayii' başlıklı bir video paylaştı.

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