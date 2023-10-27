Kılıçdaroğlu’ndan Netanyahu’ya tepki: Hala hastaneleri hedef gösteriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Şifa Hastanesi’ni hedef göstermesine tepki gösterdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Gazze'de iletişim ağlarının koptuğunu, bölgenin ağır bombardıman aldığında olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

“Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya, ya bu katliama dur diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok! Dualarım mazlum Filistin Halkı için…”

KARAMOLLAOĞLU: SOYKIRIMA ENGEL OLUNMALI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “İşgalci İsrail devleti, bu gece Gazze’ye düzenlediği en yoğun saldırıları gerçekleştiriyor. Gazze, elektrik ve iletişim kesintisi nedeniyle karanlıklar içinde barbarlar ordusunun vahşetiyle baş başa bırakılmış durumda. 2 milyondan fazla insandan haber alınamıyor! Bugüne kadar İsrail’in Gazze’deki soykırımına seyirci kalan Batı ülkeleri artık insanlık suçuna karşı İsrail’in bu soykırımına engel olmalıdırlar. Aksi takdirde tarih onları da bu soykırımının ortağı olarak anacaktır. İslam dünyası ise Türkiye öncülüğünde bu gece izzet ve onurunun karanlığın içinde boğulduğunu izlemek yerine harekete geçmeli; tüm dünyaya ve işgalcilere Filistin’in sahipsiz olmadığını göstermelidir” dedi.

AKŞENER: TERÖRÜ DURDURMAK ÜZERE BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de şunları yazdı:

“Gazze'de gün geçtikçe büyüyen zulüm, bu geceki kara harekâtıyla artık geri dönülmez bir boyut kazanıyor. Uluslararası tüm normların hiçe sayıldığı böylesi bir vahşete engel olamayan uluslararası toplum; bu saatten sonra insan haklarını nasıl savunacak? Nasıl demokratik değerler, nasıl barış diyebilecek? Netanyahu terörüne göz yummaya devam edenler, hiç şüphesiz ki; tarihe bir utanç vesikası olarak geçecekler. Uluslararası güvenliğin bir krize terk edilmemesi için tüm devletleri acilen bu terörü durdurmak üzere birleşmeye davet ediyorum.”

İSRAİL'İN ‘HASTANE' İDDİALARI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullandığını iddia etmiş ve “Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor” demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da X’ten yaptığı paylaşımda “Terörleri için hastaneleri karargah haline getiriyorlar. Bunu kanıtlayan istihbaratı yayımladık” derken mesajına bir de video eklemişti.

Bilgisayar ile yapılan videoda Hamas’ın hastaneleri karargah haline çevirdiğini iddia eden görüntüler yer almıştı.

Hamas ve Gazze'deki hükümet, söz konusu iddiaları reddetmişti.

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