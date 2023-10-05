Kilometrelerce ters yönde ilerledi
İstanbul Silivri'de TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerleyen otomobil yürekleri ağızlara getirdi. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
TEM Otoyolu Selimpaşa’da mevkiinde dün kaydedilen bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü.
Saat 12.00 sıralarında ters yönde emniyet şeridine giren bir araç hızla ilerlemeye başladı. Otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden kilometrelerce yol aldı.
Hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan kişi Ankara istikametine doğru ilerleyerek bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)