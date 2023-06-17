Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan tartışma sonrası kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan ev sahibi hayatını kaybetti.
Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kiracı Fatih T, ev sahibi Orhan Mercan ile tartıştı.
Tartışma sırasında Fatih T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan’a ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Zanlı Fatih T, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (AA)