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Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan tartışma sonrası kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan ev sahibi hayatını kaybetti.

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Kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kiracı Fatih T, ev sahibi Orhan Mercan ile tartıştı.

Tartışma sırasında Fatih T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan’a ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Zanlı Fatih T, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (AA)

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