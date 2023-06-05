Kiracılar isyan etti: Maaşlarımızın tamamını vermek istemiyoruz

Antalya'da fahiş kira fiyatlarına tepki gösteren kiracılar, seslerini duyurabilmek için kent merkezinde yürüyüş yaptı. "Maaşlarımızın tamamını kiraya vermek istemiyoruz" diyen kiracılar, kira sorununun kangrene dönüştüğünü belirterek, çözüm beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.

İsmail AKIN

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Antalya'da kiracılar yüksek kiralara karşı eylemlere devam ediyor. Dün, Kiracılar Dayanışması Platformu önderliğinde bir araya gelen kiracılar yürüyüş yaparak Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasında, “Sokağa atılmak istemiyoruz” diyen kiracılar, çözüm önerileri dile getirildi.

Antalya Müzesi önünde bir araya gelip Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen kiracılar, ‘Barınmak anayasal haktır hakkımız elimizden alınamaz’ yazılı pankart açtı. Ellerindeki dövizlerle de dikkat çeken kiracılar, “Kiracılar sokakta yetkililer nerede”, “Kiracılar zorda yetkililer duymuyor”, “Sokağa atılmak istemiyoruz”, “Tahliye edilmek istemiyoruz”, “Barınma hakkı istiyoruz”, “Yabancı mülteci istemiyoruz”, “Bizler yeteriz yabancı istemiyoruz, yabancı göçü durdurulsun”, “Mülteci olmak istemiyoruz”, “Fahiş kiraya hayır, fahiş kiralara dur de”, “Maaşlarımızın tamamını kiraya vermek istemiyoruz”, “Yara bandı değil yasa istiyoruz” sloganları attı. Kiracılara çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

“2 YIL ÖNCE EV ALMAYI HAYAL EDERKEN, ŞU AN KİRAYA BİLE ÇIKAMIYORUZ”

Üyeler adına konuşan ‘Kiracılar Dayanışma Platformu' yöneticilerinden Cengiz Kul, yüksek kiraların Türkiye'de yaşayan, emekli, öğrenci ve asgari ücret ile çalışan insanların omzunda büyük bir yük oluşturduğunu söyledi.

Konutun artık barınma hakkı olmaktan çok ev sahipleri için gelir kaynağı olduğunu belirten Kul, “Antalya'da barınamayan emekçi insanlarımız diğer illere göç edince o illerde de arz-talep dengesizliği oluştu ve o illerde de fahiş kiralar ortaya çıktı. Bir zamanlar emekli şehri olan Antalya artık yabancıların ve zenginlerin şehri olmaya yöneldi. Biz Türk halkı olarak bu durumu kabul etmiyor ve sindiremiyoruz. Suriyelilere biriket evler yapılıp içinin eşyasına kadar konulurken, bizler çalıştığımız para ile bir ev kiralayamıyoruz. Bundan 2 yıl öncesine kadar ev almayı hayal ederken, şu an bırakın ev almayı kiraya bile çıkamıyoruz” dedi.

“BU ÜLKENİN ÜVEY EVLATLARI MIYIZ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kul, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan memurlara kira yardımı yaparken, biz asgari ücretle çalışan emekçi halk bu ülkenin üvey evlatları mıyız? Asgari ücret 8 bin 500 lira iken şu anda kiralar 8 bin liradan başlıyor.

Ev sahipleri, ev kiralarken 1 yıllık kira bedelinin de peşin istiyor ” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimden önce fırsatçıların ümüğüne çöküleceğini söylendiğini hatırlatan Kul, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk kararın, barınma sorunu ve yüksek kiralar olmasını isteyerek, kiracıların sabrı ve parasının kalmadığını söyledi.

“TÜRK HALKI OTURDUĞU EVİN KİRASINI ÖDEYEMİYOR”

Antalya kent merkezinde kira artışlarının dudak uçuklattığını belirten Kiracılar Dayanışma Platformu kurucularından Seda Kul ise şöyle konuştu:

“Ev sahibi hayat pahalılığını gerekçe gösterirken, kiracı gelirinin artmadığını söylüyor. Ev kiraları asgari ücretin üzerinde seyrediyor. Türk halkı oturduğu evin kirasını ödeyemiyor, boğazına kadar borç içinde, icralık ve her gün bankalar arıyor. Çoluğuna çocuğuna bir şey alamıyor, cebine harçlık koyamıyor. Türk halkının geleceğe dair hiçbir planı yok, sadece gününü kurtarıyor. Yıllarca çalışmış, emekli olmuş bizi kıskanan yabancılar ülke ülke gezerken, bizim emeklilerimiz ancak market market geziyor. Birileri elbisesine uygun çanta takarken, birileri ise çocuğu ile sokakta kalıp çocuğuma yetemedim diye intihar ediyor.”

Barınma sorununun düzensiz göç nedeniyle ortaya çıktığına da işaret eden Kul, “Ülkemiz sığınmacılarla, yabancılarla dolmuş durumda ve bizler bu düzensiz göç yüzünden barınamıyor kendi vatanımızda ötekileştiriliyoruz” dedi.

“EV SAHİPLERİ ENFLASYONU BAHANE EDİYOR”

Boş olarak imzalatılan tahliye taahhütnamesinin kaldırılmasını istediklerini dile getiren Kul, “Asgari ücretlinin her yıl taşınma masrafını karşılayacak gücü yok. Emlakçı ücretinin direk kiracıdan değil, ev sahibi ve evi kiralayandan yarı yarıya alınmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Ev sahipleri enflasyonu bahane ederek peynirin, domatesin fiyatı üzerinden biz kiracılara yükleniyor. İstiyorlar ki bütün maaşımızı onlara verelim. Peki, biz dar gelirli vatandaşlar olarak diğer giderlerimizi nasıl karşılayalım? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını, biz dar gelirli vatandaşlarınıza sahip çıkılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“KİRA ZULMÜ TÜM ÜLKEYİ SARDI”

Kira zulmünün tüm ülkeyi sardığını söyleyen Kiracılar Dayanışma Platformu kurucularından Şerife Yavuz ise, “Arkadaşlarımın da bahsettiği gibi bu kira zulmü şu anda tüm Türkiye'yi sarmış durumda. Antalya'da başlattığımız Kiracılar Dayanışması Platformumuz, bizim önderliğimizde, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, İzmir ve Ankara'dan gelen şikayetler üzerine o illerde de kurulmuştur” dedi.

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