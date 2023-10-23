Kırşehir’de trafik kazası: İki ölü, üç yaralı

Kırşehir'de kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

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Kırşehir’de kamyonetin kamyona arkadan çarptığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale yolu Hamit köyü yakınlarında meydana geldi. H.S (49) idaresindeki 06 ACV 562 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Y.D (35) yönetimindeki 71 ACR 088 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü H.S ve yanında yolcu olarak bulunan V.Ş (71) hayatını kaybederken, kamyonda bulunan sürücü ile yolcular M.Ş (34) ve U.Ç (32) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için morga götürüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)