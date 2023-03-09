Kızılay, 26 boş daireyi depremzedelere tahsis etmedi

Türkiye’nin dört bir yanında barınma sorunu yaşayan depremzedeler için öğrenci yurtları boşaltılıp, misafirhaneler tahliye edilirken Uşak’ta bir skandal yaşandı. Kızılay’ın kendisine ait 26 boş daireyi depremzedelere tahsis etmediği ortaya çıktı.

Selami AYDIN

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11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir barınma sorunu ortaya çıkarken hükümet bu sorunun üstesinden gelmek için üniversitelerde uzaktan eğitime geçerek Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtlarını boşaltarak depremzedelere açtı.

Tüm kentlerde kamu kurumları misafirhanelerini boşalttı, valilikler kentlerdeki otellerden depremzedelere yer ayırmalarını istedi. Uşak Belediyesi de termal tesisini boşaltarak depremzedelere tahsis etti. Fakat kentte mülkiyeti Kızılay'a ait olan 26 dairelik bir apartman depremzedelere verilmedi. Uşaklılar duruma büyük tepki gösterdi.

DEPREMZEDE İÇİN EV ARARKEN ORTAYA ÇIKARDI

Olayı İYİ Parti'de bir dönem merkez ilçe başkanlığı yürüten Hakan Savaş ortaya çıkardı. Uşak'ta depremzedeler için yer arayan Savaş, Kızılay'a ait boş daireleri tespit etti.

SÖZCÜ'ye konuşan Savaş, binanın bir hayırseverin bağışladığı arsaya yapıldığını ve Kızılay'ın buradan yıllarca kira geliri elde ettiğini belirterek; “Bugün bu bina bomboş duruyor. Depremzedeler inim inim inlerken burayı tahsis etmemeleri çürümüşlüğün göstergesidir” dedi.

MİLLET CAN DERDİNDEYKEN

Bina girişinde bir video çeken Savaş sosyal medyada paylaştığı görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

– Bu bina Kızılay'a ait bir binadır. Depremzedeler yer ararken Kızılay'a ait 26 dairenin boş olduğunu gördük. Millet deprem bölgesinde can derdindeyken, ev bulamaz barınma sorunu yaşarken Uşak'ta Kızılay'da 26 boş daire var. Mülkü de kendisine ait fakat burayı depremzedeye tahsis etmiyor.

ÇADIR SATTILAR, ERZAK SATTILAR

– Biz buna anlam veremiyoruz. Şimdi çadır sattılar, erzak sattılar, vatandaşların kendilerine gönderdiği kıyafetleri sattılar. Her şeyden para bekleyen bir kurum haline geldiler. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bir an önce 26 dairenin depremzedelerin hizmetine tahsis edilmesini bekliyorum.

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