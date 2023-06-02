İsyan ettiren karar! İstismarcı babaya ‘iyi hal’ indirimi

Zonguldak'ta kızı E.V.’ye 14 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan maden işçisi Murat V., "İddialar doğru değil, hepsi iftira” diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak sanığı 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Geçen yıl E.V., annesi F.V.'ye, babası Murat V.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine F.V., karakola giderek şikayetçi oldu. Murat V., çalıştığı maden ocağında yakalanarak gözaltına alındı.

Kızına 14 kez cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Murat V. hakkında Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Önceki duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Murat V. SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, mütalaasını tekrar edip sanık hakkında 47 yıla kadar hapis istedi. Sanık ise mütalaaya karşı, “Ben suçsuzum. Ben yapmadım hepsi iftira. Beni olay günü ocaktan getirdiler. Beni iş yerinden getirirken jandarmalar bana demediklerini bırakmadılar. Bana küfrettiler. Ben suçsuzum, hepsi iftira” dedi.

‘BUNLAR DOĞRU DEĞİL HEPSİ İFTİRA'

Mahkeme başkanı, daha önce jandarmada, savcılıkta ve sorgu hakimliğindeki ifadelerinde suçunu itiraf ettiğini hatırlatarak ‘Niye daha önce kabul ettin' diye sordu.

Sanık ise “Ben ilk defa böyle şeyler yaşadım. Jandarmaları da görünce elim ayağım tutuldu. Savcıya da ifade verirken iddiaları kabul etmiştim. Daha önce suçlamaları kabul etmiş olsam da şimdi etmiyorum. İddialar doğru değil, hepsi iftira” diye cevap verdi.

BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKÇE İDDİASI

Sanık avukatı ise mağdur kız çocuğunun verdiği ifadelerde çelişki olduğunu adli tıp kurumu raporunun da kesin bir delil içermediğini söyledi.

Avukat, sanığın eşi F.V.'nin, kendisine cinsel istismar olayını dayanak göstererek boşanma davası açtığını, bu suçlamanın boşanma gerekçesi olarak kullanılmak için uydurulduğunu öne sürerek müvekkilinin beraatını istedi. Karardan önce son sözü sorulan sanık, “Borcum var. Çalışmadan borcumu ödeyemiyorum, biriktikçe birikiyor. Suçsuzum, tutuklu kalmam mağduriyetime sebep olacaktır” diye konuştu.

Mahkeme heyeti Murat V.’ye kendi kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl, suçun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle artırım uygulayarak 33 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

Heyet, sanığın yargılama sırasındaki tutum ve davranışları sebebiyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 28 yıl 1 ay 15 güne düşürdü. Sanığın cezasını tutuklu olarak çekmesine karar verildi.

Sanık kararın ardından, “Ben mağdurum burada asıl suçu, karşı tarafın çekmesi lazım” ifadelerini kullandı. (DHA)

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