Kızıyla enkazdan 141’nci saatte çıktı: İlk isteği çay
Hatay'da enkaz altından küçük kızıyla 141'nci saatte kurtarılan babanın ekiplerden ilk isteğinin çay olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, çalışmalar kapsamında Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yıkılan bir binada Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir’i 141’nci saate yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.
İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten depremzede babaya ekipler, “Çaylar hazır, hazır.” şeklinde cevap verdi. Baba ve kızı, tedavi altına alındı. (AA)