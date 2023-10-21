Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Menzil şeyhine bağlılık yeminini paylaştı
KOÇARLI İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu tövbe yemini etti ve Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi şeyhlerinden Seyyid Muhammed Saki’ye bağlılığını ilan etti. Bunu da sosyal medyadan paylaştı. Veliler çocuklarını emanet ettikleri eğitimcinin paylaşımını görünce şoke oldu.
Koçarlı Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu'nun, Menzil şeyhine bağlılık yemini ettiği ortaya çıktı. Arıkoğlu, yeminle ilgili paylaşımını sorunca ,“Sosyal medya beceriksizliği” dedi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesi Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Menzil şeyhine bağlılık yeminini yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştı. Arıkoğlu'nun WhatsApp listesindeki herkesin gördüğü paylaşımında, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi şeyhlerinden Seyyid Muhammed Saki'ye bağlılık ve tövbe yemini yer aldı.
‘Vekil ağabeylere' yönelik tarikat içi yazışmada, “Değerli vekil ağabeylerim, bütün vekil ağabeyler tövbe verirken bu şekilde tövbe versinler. Kendinizden eksiltme ve katma yapmayın” talimatı yer aldı.
Tövbe metni ise şöyle: “Yarabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim. Sultan şeyh Seyyid Muhammed Saqi hz kendime şeyh kabul ettim.”
Arıkoğlu, paylaşımı yanlışlıkla yaptığını belirterek, “Sosyal medya beceriksizliği diyelim inşallah” dedi.