Kontrolden çıkan iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde operatörün kontrolünden çıkan iş makinesi yokuş aşağı yuvarlandı. Bir otomobilin üzerine düşen iş makinesi güçlükle durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağıl Konacık Mahallesi'ndeki Küçük Mehmet Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Süleyman C.'nin hafriyat için kullandığı paletli iş makinesi (Ekskavatör) kontrolden çıktı.
Yokuş aşağı hızla inen iş makinesinden Süleyman C. atlayarak kurtulurken, yaklaşık 50 metre giden iş makinesi bir otomobilin üzerine düştü.
Otomobili hurdaya çeviren iş makinesinin paletleri çalışmaya devam etti. Süleyman C. ve işçiler yetişip iş makinesini durdurdu. Şans eseri kazada yaralanan veya ölen olmadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.