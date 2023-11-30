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Kripto para cinneti! Demirle saldırdı

Bursa'da, 80 bin liralık birikimini değerlendirmesi için verdiği Hasan Ş.'nin (28) parayı kripto borsasında kaybettiğini öğrenen Zafer K. (46), cinnet getirdi. Zafer K.'nin demirle saldırdığı Hasan Ş., askerlik şubesine sığınarak kurtuldu.

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Kripto para cinneti! Demirle saldırdı

Bursa İnegöl’de yaşayan Zafer K. (46) 4 yılda biriktirdiği 80 bin TL’yi yatırım yapması için arkadaşı Hasan Ş.ye (28) verdi.

PARAYI İKİYE KATLAYACAKTI

Kısa sürede parayı ikiye katlayacağını belirten Hasan Ş., 80 bin TL’yi kripto paraya yatırdı. Bir süre sonra paranın battığını öğrenen Zafer K., sinir krizi geçirip demir parçası ile Hasan Ş.ye saldırdı.

Zafer K. gözaltına alındı.

ASKERLİK ŞUBESİNE SIĞINDI

Zafer K.’den kaçan Hasan Ş. yol üstünde bulunan askerlik şubesine sığındı. Buradaki görevliler, polise haber verdi.

Hasan Ş. polis eşliğinde askerlik şubesinden çıktı.

İhbar üzerine gelen ekipler, Hasan Ş. ile Zafer K.’yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü. (DHA)