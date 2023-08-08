Küçük Çamlıca’da büyük tahribat

Eski Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Kara’nın hisse sahibi olduğu doğal sit alanındaki 14 bin 600 metrekarelik arazide yeşil dokunun nasıl tahrip edildiği gözler önüne serildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Küçük Çamlıca Korusu'nun bitişiğinde, AKP'li eski Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın hisse sahibi olduğu doğal sit alanında kalan imarlı arsada lüks havuzlu villalar tamamlanma aşamasına geldi. Orman Müdürlüğü'nden izin alınarak tıraşlanan yeşil alanda geçen yıl 14 bin 600 metrekarelik arazide başlayan inşaat çalışmalarını görüntüleyen vatandaşlar, korunun talanına isyan etti.

SÖZCÜ geçtiğimiz yıl gündeme getirdiği eski Üsküdar Belediyesi Başkanı Mustafa Kara ve akrabalarının da hisse sahibi olduğu arazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koruma amaçlı imar planlarına göre “doğal yapısıyla muhafaza edilecek konut alanları” fonksiyonu sahip. Sit alanında olması ve mevcut fonksiyonu nedeniyle sınırlı inşaat hakkı bulunan arazide bin 450 metrekare inşaat yapılabilir durumda. Yükseklik sınırı da 2 kat. Arazide geçtiğimiz yıl inşaat çalışmaları başlamıştı. Korunun bitişiğindeki villa inşaatları bugün tamamlanma noktasına geldi. İnşaatın son durumu, koruya komşu sit alanındaki yeşil dokunun nasıl tahrip edildiğini de gözler önüne serdi.

KENTSEL SİT ALANI

Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara geçen yıl, arazide yüzde 10 gibi küçük bir hissesinin bulunduğunu, havuzlu villa projesi yapmayı planladıklarını, ağaç kesimi yapılmadığını söylemişti. Kara, “Gerekli izinler Orman Müdürlüğü'nden alındı. Anıtsal ağaç niteliğinde 1 ağaç vardı ona dokunulmadı. Koru ile bitişik olduğu için yoğun kesim yapılmış gibi görünüyor ama izinsiz hiçbir işlem yapılmadı. Arazide kot alınması gerektiği için bir tıraşlama çalışması yapıldı” demişti.