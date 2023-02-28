Kur’an kursunda işkence davası… Sanıklar için 8 ile 15 yıl arasında hapis istendi

Erzurum’da Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu’nda kalan 14 çocuğa işkence yapıldığı iddiasıyla açılan davanın bugünkü duruşması sona erdi. Çocuklara işkence yaptıkları için 2 kişinin tutuklu yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, her bir çocuk için sanıklara 8 ile 15 yıl arasında hapis cezası istedi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum'da merkez Palandöken ilçesinde 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur’an Kursu'nda 14 çocuğu sistematik işkenceye maruz bırakan yurt müdürü Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Göngür'ün hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “işkence” suçlamalarıyla açılan davanın duruşması Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SANIKLAR SEGBİS ARACILIĞI İLE İFADE VERDİ

Sanıkların tutuklu olarak yargılandığı davayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi avukatlar takip etti. Kur’an Kursunda işkenceye maruz kalan çocuklar ve aileleri de duruşmada hazır bulundu. Yurt müdürü ve hizmetli Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Çocukların beyanları ve avukat savunmalarının ardından mahkeme heyeti, tanıkları dinledi.

KARAR DURUŞMASI 14 MART’TA YAPILACAK

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık makamı sanıklar Nuhi Karababa hakkında 13 kez, Uğur Güngor hakkında ise 12 kez ceza talep etti. Savcılık her bir sanığı işkence yaptıkları çocuk için 8 ile 15 yıl arasında hapis cezası talep etti. Sanık avukatlarının süre istemeleri nedeni ile davanın karar duruşması 14 Mart’a ertelendi.

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