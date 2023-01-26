Kurtuluş Savaşı’na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu’na göre Kurtuluş Savaşı’nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

İsmail oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Şerif Alantar / Ardahan Jandarma Merkez Bölüğü / Oğlu Dursun Alantar

Yusuf oğlu 1315 (1899) doğumlu Er Sefer Akanoğlu / 174. Alay, 1. Tabur, 3. Bölük / Oğlu Receb Akanoğlu

Osman oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Hüseyin Cerik / 11 Alay, 2. Tabur / 5. dereceden harp malülü / Oğlu Mustafa Cerik

Mehmet oğlu 1307 (1891) doğumlu Nakışcımedine Oğullarından Abdullah / 2 Şubat 1336’da (1920) Maraş’ta şehiden vefat / Yeğeni Necati Namlı

Abidin oğlu 1306 (1890) doğumlu Er İsmail İlbaş Ağustos / 1337’de (1921) Haymana Cephesi’nde sağ bacağından vurularak yaralanmıştır / Torunu Mahmut İlbaş

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