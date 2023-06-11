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Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde saat 7.42'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 08:03 - 11 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi’nde, Aydın, İzmir ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, saat 7.42’de, yerin 4.85 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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