Liderler cevaplıyor

Seçime 19 gün kala Ankara’nın nabzı Başkent Kulisleri’nde atıyor. Deneyimli gazeteciler Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek’in bu haftaki konukları Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ve Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan oluyor.

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Türkiye, 14 Mayıs'taki büyük seçime doğru geri sayımını sürdürüyor. Kalan 19 gün öncesinde SÖZCÜ TV, seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Siyasetin kalbi Ankara'da olup bitenler Başkent Kulisleri'nde ekrana geliyor.

İlk bölümde Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci bölümde ise Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan konuk oluyor. “4 adaylı yarışta Sinan Oğan'ın şansı ne, kimden oy alıyor, oyları seçim yarışını nasıl etkiler? İktidara gelirse neler yapacak? Devlet Bahçeli'ye neden kırgın, 14 Mayıs'ta sandıkları korumak için planı ne?

Cem Uzan neden aday olamadı, seçim yarışında kimi destekleyecek, vaatlerine vatandaş nasıl bakıyor?” Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sunumuyla Başkent Kulisleri bu akşam 20.45'te

SÖZCÜ TV'de.